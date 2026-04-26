Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пензенская пенсионерка пообщалась в домовом чате и лишилась 3,6 млн рублей

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Пензы включилась в беседу о замене дверей в доме и лишилась 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные добавили пенсионерку в чат под названием «ЖКХ», где обсуждалась замена двери. Женщина присоединилась к беседе и сказала, что хотела бы получить два ключа. Чтобы оформить «заказ», она отправила код из сообщения.

Затем с ней связался «сотрудник Росфинмониторинга» и рассказал о том, что на нее оформили доверенность. Также кто-то от ее имени подал заявку на кредит.

Чтобы неизвестные не добрались до ее сбережений, пенсионерка последовала инструкциям мошенников. Она сняла сбережения и перевела их на «безопасный счет».

«Сумма ущерба составила 3 685 000 рублей. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин послушался начальника и лишился 13 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!