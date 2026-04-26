Пензенская пенсионерка пообщалась в домовом чате и лишилась 3,6 млн рублей

Жительница Пензы включилась в беседу о замене дверей в доме и лишилась 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные добавили пенсионерку в чат под названием «ЖКХ», где обсуждалась замена двери. Женщина присоединилась к беседе и сказала, что хотела бы получить два ключа. Чтобы оформить «заказ», она отправила код из сообщения.

Затем с ней связался «сотрудник Росфинмониторинга» и рассказал о том, что на нее оформили доверенность. Также кто-то от ее имени подал заявку на кредит.

Чтобы неизвестные не добрались до ее сбережений, пенсионерка последовала инструкциям мошенников. Она сняла сбережения и перевела их на «безопасный счет».

«Сумма ущерба составила 3 685 000 рублей. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

