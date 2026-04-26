Россиянин послушался начальника и лишился 13 млн рублей

В Норильске мужчина отдал мошенникам 13 млн рублей из-за сообщения от начальника
Пожилой житель Норильска стал жертвой мошенников, поверив бывшему начальнику. Об этом сообщает прокуратура региона.

По словам самого пострадавшего, ему поступило сообщение от бывшего начальника, который рассказал о важном звонке. Позже лжесотрудник ФСБ рассказал, что кто-то пытался перевести крупную сумму со счета пенсионера иностранцу. Таким образом его якобы могли привлечь к ответственности за финансирование недружественного государства.

После этого счет россиянина якобы заблокировали. Чтобы снова распоряжаться своими деньгами, он должен перевести накопления на «безопасный счет».

Отправившись в банк, мужчина объяснил желание забрать свои 13 миллионов рублей покупкой квартиры. Сотрудники вызвали полицию, но представители МВД убедить его не смогли.

В результате пенсионер передал неизвестным всю сумму и только потом понял, что его обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее супруги пытались оформить пенсионное пособие и лишились около 73 млн рублей.

 
