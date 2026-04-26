В Туапсе рассказали, как идут работы по уборке загрязненного грунта

Более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта убрали в Туапсе после разлива нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

По его словам, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. В данный момент специалисты убирают загрязнение в акватории и на берегу Черного моря, а также ниже по течению реки Туапсе.

«Работа идет круглосуточно. Убрано более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта», — говорится в заявлении.

Всего к устранению последствий разлива нефтепродуктов привлекли 132 человека и 26 единиц специальной техники.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В результате ударов пострадали два человека, одного из них спасти не удалось. Кроме того, были повреждены жилые дома, детский сад и школа. На территории морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов.

