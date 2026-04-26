Появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе на ужине с Трампом

Подозреваемый в стрельбе на вечере с участием президента США Дональда Трампа 31-летний Коул Томас Аллен жертвовал средства его сопернице на выборах Камале Харрис и разрабатывал шутеры, следует из сообщения газеты Los Angeles Times и аккаунта мужчины в соцсети LinkedIn.

«По данным федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года Аллен пожертвовал 25 долларов ActBlue, комитету политического действия, собирающему средства для демократов. Средства предназначались для президентской кампании Камалы Харрис», — говорится в материале.

Вместе с тем, как выяснили корреспонденты, Аллен зарегистрирован как избиратель, не отдающий предпочтение ни одной из фракций.

До этого американские СМИ также выяснили, что задержанный работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии. В соцсетях Коула, на которые ссылаются СМИ, нашли запись о том, что в 2024 году он стал педагогом года.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее стрелявший на ужине с участием Трампа назвал цели покушения.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!