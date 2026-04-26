Стрелявший на ужине с участием Трампа назвал цели покушения

Коул Томас Аллен, который подозревается в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа в отеле Washington Hilton , заявил, что его целью были чиновники администрации, но не сам глава государства. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

Задержанный заявил правоохранительным органам, что хотел ликвидировать «чиновников администрации Трампа».

«По словам другого источника в правоохранительных органах, подозреваемый не уточнил, что его целью был именно президент Трамп, а лишь «чиновники администрации», — говорится в тексте.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

