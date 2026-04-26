Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Подозреваемым в стрельбе на встрече Трампа в отеле Hilton оказался «учитель месяца»

Jonathan Ernst/Reuters

Мужчина, подозреваемый в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Дональда Трампа, идентифицирован как 31-летний Коул Аллен. Об этом сообщают CNN и New York Post со ссылкой на источники среди силовиков.

«Как сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией, 31-летний Коул Томас Аллен, проживающий в пригороде Лос-Анджелеса Торрансе, был опознан правоохранительными органами как вооруженный мужчина, обезвреженный возле места проведения ужина, где собрались президент Трамп и другие официальные лица», — сказано в материале.

Уточняется, что задержанный работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии. В соцсетях Коула, на которые ссылаются СМИ, нашли запись о том, что в 2024 году он стал педагогом года.

Вечером 25 апреля во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в вашингтонском отеле Hilton произошла стрельба, которую расценивают как новое покушение на Дональда Трампа. В момент инцидента президент находился в зале вместе с первой леди и ключевыми членами кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Агенты Секретной службы оперативно отреагировали на выстрелы, которые послышались в здании. Они закрыли Трампа собой и немедленно эвакуировали его. Президент не пострадал.

Ранее посол Украины оказалась свидетелем стрельбы на ужине с участием Трампа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!