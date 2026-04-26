Подозреваемым в стрельбе на встрече Трампа в отеле Hilton оказался «учитель месяца»

Стрелявшим на встрече Трампа с прессой оказался «учитель месяца» из Калифорнии

Мужчина, подозреваемый в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Дональда Трампа, идентифицирован как 31-летний Коул Аллен. Об этом сообщают CNN и New York Post со ссылкой на источники среди силовиков.

«Как сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией, 31-летний Коул Томас Аллен, проживающий в пригороде Лос-Анджелеса Торрансе, был опознан правоохранительными органами как вооруженный мужчина, обезвреженный возле места проведения ужина, где собрались президент Трамп и другие официальные лица», — сказано в материале.

Уточняется, что задержанный работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии. В соцсетях Коула, на которые ссылаются СМИ, нашли запись о том, что в 2024 году он стал педагогом года.

Вечером 25 апреля во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в вашингтонском отеле Hilton произошла стрельба, которую расценивают как новое покушение на Дональда Трампа. В момент инцидента президент находился в зале вместе с первой леди и ключевыми членами кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Агенты Секретной службы оперативно отреагировали на выстрелы, которые послышались в здании. Они закрыли Трампа собой и немедленно эвакуировали его. Президент не пострадал.

