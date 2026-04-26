В Коми медведь напал на человека, мужчина не выжил

В Коми медведь напал на человека, который пошел в лес за дровами

В Коми человек не выжил после нападения медведя. Об этом сообщает БНК.

Инцидент произошел в деревне Мыла Усть-Цилемского района. Как рассказала местная жительница, пострадавший отправился заготавливать дрова. В какой-то момент на него напал медведь.

Мужчина получил серьезные травмы. Тем не менее, он смог добраться до дома, но медики не успели оказать ему помощь.

В комментарии для журналистов представители СК по региону рассказали, что мужчине было 56 лет. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

В администрации муниципального образования, в которое входит Мыла, подтвердили факт нападения медведя на человека. Чиновники призвали местных жителей не выходить в лес без необходимости. Они также напомнили, что весной дикие животные проявляют много агрессии.

До этого в Польше медведь напал на женщину, которая вместе с сыном собирала в лесу оленьи рога. Мужчина ушел в одну сторону, она – в другую. Услышав крики матери, молодой человек бросился к ней и вызвал спасателей, но женщина не выжила.

Ранее в городе в США несколько улиц перекрыли из-за медведя, забравшегося на дерево.