В городе в США несколько улиц перекрыли из-за медведя, забравшегося на дерево

UPI: в США из-за забравшегося на дерево медведя перекрыли несколько улиц

В городе Олбани, штат Нью-Йорк, закрыли несколько улиц из-за черного медведя, который забрался на дерево и провел часы, отдыхая на ветке, пишет UPI.

Как сообщила местная полиция, улицы были перекрыты из-за присутствия дикого животного в этом районе. Медведь несколько часов просидел на ветке, пока специалисты не усыпили его с помощью транквилизирующего дротика. После этого зверя поймали в сеть, удерживаемую под деревом.

После завершения операции дороги вновь открыли для движения. Медведя передали Департаменту охраны окружающей среды штата Нью-Йорк. Официальные лица сообщили, что животное пометят и выпустят на волю в регионе Катскилл.

