В Польше медведь растерзал женщину, собиравшую с сыном оленьи рога

В Польше призвали не ходить в лес после нападения медведя в Бещадских горах

Польские спасатели обнаружили в Бещадских горах останки женщины, которую растерзал бурый медведь. Об этом пишет польский новостной портал Vijesti.

Нападения зверя произошло утром 23 апреля на юго-востоке страны, в лесу у деревни Плонна. 58-летняя женщина и ее 27-летний сын искали в лесу сброшенные оленьи рога, они разошлись в разные стороны, разговаривая по телефону, как вдруг женщина закричала: «Медведь!» и связь оборвалась. Мужчина бросился на помощь, но обнаружил мать с глубокими ранами на голове. Он вызвал спасателей, однако из-за труднодоступной местности те смогли прибыть на место лишь к обеду. К тому времени женщина уже не подавала признаков жизни.

Местные власти призвали людей не ходить в близлежащий лес из-за нападений медведей. В Польше обитает около 100 бурых медведей, большинство из них в районе, где и произошло нападение. По словам специалистов, женщина могла случайно наступить на хищника, он испугался и напал на нее. В это время медведи, проснувшиеся от зимней спячки, часто приближаются к человеческому жилью в поисках пищи.

