В столице Мали Бамако ввели комендантский час

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В столице Мали Бамако ввели комендантский час. Об этом объявил губернатор одноименного округа, передает ТАСС.

«Комендантский час действует с 21:00 (00:00 мск) до 06:00 (09:00 мск) и продлится три дня. Данная мера необходима для обеспечения порядка», — сказал чиновник.

25 апреля джихадисты начали нападение на военные объекты в Кидале, Гао, Севаре и Кати. В настоящий момент контроль за ситуацией сохраняют правительственные силы при поддержке Африканского корпуса.

Сообщалось о боях в Севаре, где утром был зафиксирован обстрел аэропорта. Нападающие были остановлены на подступах к жилым районам и не смогли прорваться внутрь. Также поступают сведения о возможном использовании боевых вертолетов Ка-52 и FPV-дронов.

Российские военные, входящие в Африканский корпус, помогли отразить одну из самых масштабных атак радикальных исламистов в Мали. Сообщалось, что боевикам удалось сформировать группировку численностью более 2000 человек для удара сразу по четырем городам. Целями стали военные объекты в Кидале, Севаре, Гао и Кати.

Ранее террористы в Мали устроили засаду на российских военных.

 
