БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге под Севастополем

ГСЭ: в движение поездов внесли изменения после атаки БПЛА на Севастополь
Изменения были внесены в движение ряда пассажирских поездов из-за повреждения контактной сети на участке железной дороги под Севастополем. Об этом в Telegram-канале сообщил оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Причина изменений — повреждение контактной сети из-за падения БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru»). Ведутся восстановительные работы», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что мера коснулась поезда №7 сообщением Санкт-ПетербургСевастополь. От станции Инкерман до пункта назначения людей довезут на автобусах, при этом время прибытия будет зависеть от ситуации на дорогах.

Также корректировки затронули поезд №8 из Севастополя в Санкт-Петербург и поезд №92, курсирующий между Москвой и Севастополем. Состав, отправившийся из российской столицы в Севастополь, прибудет на вокзал с задержкой от 40 до 60 минут. О том, как будут двигаться поезда сообщением Севастополь — Санкт-Петербург и Севастополь — Москва, будет сообщено дополнительно.

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся массированной атаке украинских дронов. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 71 беспилотник, но без повреждений обойтись не удалось. Более того, четыре человека пострадали и один получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее БПЛА повредили трубопровод с серной кислотой в Вологодской области.

 
