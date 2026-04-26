В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге кафе в Петербурге

Поджигателя кафе в Петербурге нашли спустя месяцы в Новосибирске
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции задержали 37-летнего ранее судимого жителя Новосибирска, которого подозревают в поджоге кафе на Чугунной улице в Санкт-Петербурге в августе 2025 года. Об этом сообщили порталу 78.ru в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщается, что 23 апреля подозреваемого задержали по месту жительства в Новосибирске, после чего его доставили в Санкт-Петербург.

По данным правоохранительных органов, пострадавший владелец заведения обратился в полицию с заявлением о поджоге, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Как уточнили в ведомстве, предполагаемый поджигатель действовал по указанию телефонных мошенников и, желая заработать деньги, получил соответствующий заказ. После совершения поджога он вернулся в Новосибирск.

До этого полиция Кировского района Санкт-Петербурга задержала 27-летнего мужчину, который после ссоры с бывшей девушкой угнал и сжег ее авто.

Ранее в Кемерово внучка бросила коктейль Молотова в окно бабушки, отказавшейся продавать квартиру.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

