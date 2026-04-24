Внучка бросила коктейль Молотова в окно бабушки, отказавшейся продавать квартиру

В Кемерове внучка бросила коктейль Молотова в квартиру бабушки

Недавно 51-летний местный житель пришел в квартиру матери, сейчас проживающей в Москве, и обнаружил следы горения и разбитое окно. Прибывшие на место правоохранители изъяли пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости и зажигалку.

Подозреваемыми в поджоге оказались 33-летний ранее судимый мужчина и 26-летняя женщина — внучка собственницы. По данным следствия, она просила бабушку продать квартиру и поделиться деньгами, но получила отказ.

Тогда девушка решила отомстить. Вместе с сообщнииком она повредила форточку окна на первом этаже и бросила внутрь бутылку с бензином. От пламени пострадало половое покрытие, ущерб составил около 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.

