Петербуржец после ссоры с бывшей угнал и сжег ее машину

Полиция Кировского района Санкт-Петербурга задержала 27-летнего мужчину, который после ссоры с бывшей девушкой угнал и сжег ее авто. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Ленинградской области. Женщина сообщила, что знакомый угнал ее Volkswagen Golf от дома на Дачном проспекте и перестал выходить на связь. Как установили правоохранители, за рулем находился бывший молодой человек петербурженки. Мужчина направился в сторону улицы Кирпичной. Там он разбил заднее стекло машины, после чего поджег салон, автомобиль частично выгорел.

Предварительная сумма ущерба составила около 740 тысяч рублей.

Подозреваемого в поджоге задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Урюпинске мужчина из ревности пытался сжечь машину бывшей жены. Пьяный мужчина приревновал бывшую жену и решил отомстить. Он взял пустую стеклянную бутылку, наполнил ее горючей жидкостью, подошел к машине, поджег и скрылся. Женщина выбежала на улицу и самостоятельно потушила огонь.

Ранее россиянин изнасиловал сожительницу и пытался сжечь дом с ее родственниками.