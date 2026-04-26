Стало известно, когда стрелявший на приеме с Трампом предстанет перед судом

Прокурор Пирро: стрелявший на приеме с Трампом предстанет перед судом 27 апреля

Американец, устроивший стрельбу на приеме с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление федерального прокурора в Вашингтоне Жанин Пирро.

«Обвиняемый предстанет перед судом в понедельник (27 апреля. — «Газета.Ru») в федеральном окружном суде», — рассказала специалист в ходе пресс-конференции, организованной после инцидента.

По ее словам, в будущем — после проведения расследования — мужчине «предъявят еще больше обвинений».

25 апреля в гостинице Washington Hilton проходило мероприятие с участием американского лидера. В ходе приема вне зала раздались похожие на хлопки звуки, после этого Трампа эвакуировали. Позднее поступила информация, что в отеле произошла стрельба. Как рассказал глава государства, сотрудники правоохранительных органов и Секретной службы США задержали нападавшего. При этом один из офицеров получил ранение, его доставили в больницу. Также госпитализация потребовалась самому стрелявшему, написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В марте прошлого года Дональду Трампу от имени президента РФ Владимира Путина был передан портрет, на котором американский лидер запечатлен с поднятой рукой после неудавшегося покушения на него летом 2024 года.

