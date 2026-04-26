В Колумбии на шоссе произошел взрыв, семь человек погибли

В Колумбии на Панамериканском шоссе произошел взрыв, погибли семь человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман в соцсети Х.

«На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), было приведено в действие взрывное устройство - это неизбирательная атака против гражданского населения», — написал он.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал произошедшее в своем блоге терроризмом и фашизмом. Он обвинил в атаке на население членов Революционных вооруженных сил Колумбии. Петро сообщил, что в данный момент стал известен организатор теракта — боевик по прозвищу «Марлон».

Недавно суд в Москве приговорил к трем годам заключения управляющую хостелом, в котором проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед несостоявшимся концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что боевики из «Крокуса» рассматривали возможность нападения на башню «Москва-Сити».

 
