В Колумбии на шоссе произошел взрыв, семь человек погибли

Теракт на шоссе в Колумбии унес жизни семи человек, 20 пострадали

В Колумбии на Панамериканском шоссе произошел взрыв, погибли семь человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман в соцсети Х.

«На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), было приведено в действие взрывное устройство - это неизбирательная атака против гражданского населения», — написал он.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал произошедшее в своем блоге терроризмом и фашизмом. Он обвинил в атаке на население членов Революционных вооруженных сил Колумбии. Петро сообщил, что в данный момент стал известен организатор теракта — боевик по прозвищу «Марлон».

