Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Красноярец с ножом напал на пассажира в электричке, это попало на видео

В Новосибирской области мужчину подозревают в нападении на человека в электричке. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел на станции Барабинск. По данным ведомства, между 18-летним и 22-летним пассажирами произошла ссора, связанная с «личными неприязненными отношениями».

Когда поезд проезжал мимо остановки «Татарская ЦРБ», младший участник конфликта пошел в тамбур за старшим, а затем ударил его в спину складным ножом.

На кадрах с места заметно, как пострадавший встал около двери вместе с женщиной. На остановке первой вышла она, затем хотел выйти и 22-летний пассажир, но его ударил ножом оппонент.

В результате пострадавшему понадобилась помощь медиков. Нанесенный здоровью вред оценили как легкий.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. В случае, если вину пассажира докажут, он может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее россиянин напал с заточкой на отчима из-за внезапной продажи квартиры.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
