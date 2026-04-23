Красноярец с ножом напал на пассажира в электричке, это попало на видео

В Сибири мужчину задержали за нападение с ножом на пассажира электрички

В Новосибирской области мужчину подозревают в нападении на человека в электричке. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел на станции Барабинск. По данным ведомства, между 18-летним и 22-летним пассажирами произошла ссора, связанная с «личными неприязненными отношениями».

Когда поезд проезжал мимо остановки «Татарская ЦРБ», младший участник конфликта пошел в тамбур за старшим, а затем ударил его в спину складным ножом.

На кадрах с места заметно, как пострадавший встал около двери вместе с женщиной. На остановке первой вышла она, затем хотел выйти и 22-летний пассажир, но его ударил ножом оппонент.

В результате пострадавшему понадобилась помощь медиков. Нанесенный здоровью вред оценили как легкий.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. В случае, если вину пассажира докажут, он может лишиться свободы на срок до двух лет.

