Война США и Израиля против Ирана
В Иране казнили участника протестов по обвинению в связях с израильской разведкой

Tasnim: в Иране участника протестов казнили по обвинению в связях с «Моссадом»
Власти Ирана казнили участника январских протестов в Исламской Республике. Он обвинялся в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад», сообщает иранское агентство Tasnim.

По его информации, речь идет об Эрфане Кеяни.

«Один из основных агентов врага, (участвовавший. – «Газета.Ru») в беспорядках (в январе 2026 года. – «Газета.Ru») в Исфахане, который под руководством «Моссада» совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества, создавал (атмосферу. – «Газета.Ru») страха и ужаса на городском уровне и (совершал. – «Газета.Ru») убийства (с помощью. – «Газета.Ru») холодного оружия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что утром в субботу мужчина был повешен на виселице правосудия. Это произошло после утверждения окончательного приговора верховным судом Ирана и в соответствии с установленной законом процедурой.

19 марта сообщалось, что в Иране казнили трех участников антиправительственных протестов, которых обвинили в убийстве двоих полицейских.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство республики ужесточило меры безопасности, отключило интернет, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти обвинили Соединенные Штаты и Израиль в организации беспорядков. 12 января в Тегеране заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

Ранее в Иране казнили троих шпионов Израиля.

 
