Fars: в Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

В иранской тюрьме «Урмия» казнили троих членов сионистского режима, обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад» и в контрабанде оборудования. Об этом сообщило агентство Fars.

Уточняется, что приговор был приведен в действие утром 25 июня. По версии следствия, обвиняемые пытались ввезти в Иран оборудование для совершения терактов. Злоумышленники замаскировали его под партию алкоголя.

22 июня в Иране казнили еще одного мужчину, признанного шпионом Израиля. По данным Nour News, агент передавал секретные данные об Иране разведке «Моссад», в том числе информацию об отдельных людях. Мужчина предоставлял отчет своему куратору еженедельно.

До этого правоохранительные органы Ирана пресекли ряд терактов, которые планировались группой неизвестных в городе Рэй в южном пригороде Тегерана. По информации Mehr, группировка предположительно была связана с израильской разведкой «Моссад». Сообщается, что в ходе успешной операции все угрозы были ликвидированы.

Ранее Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за страны Запада.