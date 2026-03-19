В Иране казнили участников массовых протестов

В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов, которых обвинили в убийстве двоих полицейских. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что осужденные признали вину в убийстве правоохранителей в ходе демонстраций 7 января 2026 года в провинции Кум. Им также вменялась деятельность в интересах Израиля и США. В чем их работа заключалась, не уточняется.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство республики ужесточило меры безопасности, отключило интернет, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти обвинили Соединенные Штаты и Израиль в организации беспорядков. 12 января в Тегеране заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

