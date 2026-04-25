В Челябинске женщина во время прогулки наткнулась на свалку гробов

74.RU: полиция Челябинска проведет проверку из-за свалки гробов возле дач
В Челябинске за садовым товариществом «Дружба» на границе с Каштакским бором находится стихийная свалка с гробами, среди них как минимум один был цинковый. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на обнаружившую гробы местную жительницу по имени Елена.

По словам женщины, она наткнулась на свалку сегодня, когда вышла из сада на прогулку. Обнаружив гробы, Елена сразу же позвонила в полицию, которая уже начала проверку для выяснения обстоятельств незаконной утилизации.

В Главном управлении МВД по Челябинской области подтвердили 74.RU получение обращения гражданки и пообещали, что «сотрудники полиции выедут на место, будут разбираться в ситуации».

Это уже не первый подобный случай в Челябинске: в конце 2024 года жители хутора Миасского в Курчатовском районе нашли цинковые гробы на пустыре рядом с домами, а несколькими месяцами ранее гроб с написанной на нем фамилией обнаружили в поселке Мелькомбинат. В прошлом году аналогичная свалка с гробами для участников СВО была найдена под Волгоградом.

Ранее в российском регионе объяснили появление гробов на свалке.

 
