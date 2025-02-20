Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе объяснили появление гробов на свалке

РБК: новосибирский оператор заявил, что десятки гробов на свалке относятся к ТКО
close
Depositphotos

Десятки деревянных гробов с информацией об усопших, которые появились на свалке в Новосибирской области, относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Об этом сообщили РБК в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в регионе АО «Спецавтохозяйство», комментируя видео случившегося.

На прошлой неделе десятки гробов обнаружили на Левобережном полигоне в Новосибирской области. Водитель мусоровоза снял видео с ними. На крышке одного из них был зафиксирован листок с данными о почившем. В силовых структурах предположили, что после похорон «недобросовестные предприниматели» выкинули гробы на свалку.

В АО «Спецавтохозяйство» отметили, что видеоролик не позволяет определить точное место, где была сделана запись, а ссылка на водителя мусоровоза не выглядит внушающей доверия.

В пресс-службе оператора также пояснили, что найденные гробы относятся к ТКО, так как «являются результатом деятельности человека», и классифицируются как крупногабаритные отходы, что позволяет доставить их на полигон.

Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на похоронах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами