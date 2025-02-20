В российском регионе объяснили появление гробов на свалке

Десятки деревянных гробов с информацией об усопших, которые появились на свалке в Новосибирской области, относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Об этом сообщили РБК в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в регионе АО «Спецавтохозяйство», комментируя видео случившегося.

На прошлой неделе десятки гробов обнаружили на Левобережном полигоне в Новосибирской области. Водитель мусоровоза снял видео с ними. На крышке одного из них был зафиксирован листок с данными о почившем. В силовых структурах предположили, что после похорон «недобросовестные предприниматели» выкинули гробы на свалку.

В АО «Спецавтохозяйство» отметили, что видеоролик не позволяет определить точное место, где была сделана запись, а ссылка на водителя мусоровоза не выглядит внушающей доверия.

В пресс-службе оператора также пояснили, что найденные гробы относятся к ТКО, так как «являются результатом деятельности человека», и классифицируются как крупногабаритные отходы, что позволяет доставить их на полигон.

Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на похоронах.