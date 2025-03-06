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Свалку гробов участников СВО нашли на пустыре под Волгоградом

V1.ru: под Волгоградом нашли на пустыре свалку гробов участников СВО
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Telegram-канал «Типичный Волжский»

В пригороде города-спутника Волгограда — Волжского — местные жители заметили стихийную свалку из цинковых гробов, деревянных ящиков и черных мешков. Фото свалки опубликовал Telegram-канал «Типичный Волжский».

Подписчица, сделавшая снимок, утверждает, что гробы выкинули на пустыре в районе улицы 7-я Автодорога.

По информации издания V1.ru, гробы и другие материалы принадлежат ритуальной компании, которая занимается похоронами участников СВО.

«Скорее всего, пытались сэкономить на затратах на утилизацию те, кто проводит погребения погибших на СВО на кладбищах Волжского, и те, кто обязан осуществлять контроль, — муниципальная организация, которой с недавнего времени отдали благоустройство кладбищ Волжского», — рассказал собеседник СМИ.

Он уточнил, что подобные отходы относятся к отходам особого класса опасности, которые подлежат утилизации в специальной организации.

В администрации Волжского в разговоре с журналистами отметили, что установлением виновных и привлечением их к ответственности занимается полиция.

Ранее в Новосибирской области оператор по обращению с ТКО объяснил появление на свалке десятков гробов.

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