Москвичей предупредили о заморозках

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье в ночь на 25 апреля ожидаются заморозки
Заморозки ожидаются в ночь на 25 апреля в Москве и Московской области, но осадков не прогнозируется. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Там уточнили, что столбики термометров покажут от -1 до +1°C в Москве и от -3 до +2°C в Подмосковье.

Днем 25 апреля осадков не ожидается, а воздух должен прогреться до +8-10°C в Москве и от +5 до +10°C в Подмосковье.

«Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с», — добавили в Гидрометцентре.

Накануне председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что в Подмосковье и многих других регионах России прогнозируется новая волна заморозков, которая может стать для дачников настоящей катастрофой. По его словам, в связи с этим важно не рисковать и во время такой неустойчивой погоды сеять только холодостойкие культуры, а также позаботиться о деревьях.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до конца текущей и в начале будущей недели в столичном регионе ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки до -2°C.

Ранее дачников предупредили о самых главных рисках повреждений имущества после зимы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!