Дачникам рассказали, как справиться с грядущей «апрельской катастрофой»

В Подмосковье и многих других регионах России прогнозируется новая волна заморозков, которая может стать для дачников настоящей катастрофой. Важно не рисковать и во время такой неустойчивой погоды сеять только холодостойкие культуры, а также позаботиться о деревьях, рассказал 360.ru председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Он отметил, что в последние 40 лет для жителей столичного региона возвратные заморозки стали обычным явлением, поэтому стоит заранее их ожидать и заниматься высадкой лишь некоторых растений.

«[Холодостойкие культуры] можно смело сеять. Это морковь, свекла, салат, редис, горох и бобы. Даже если снег выпадет, им это не повредит», — перечислил эксперт.

Он также предупредил, что понижение температуры воздуха ниже -2 градусов опасно, особенно если такая погода возвращается во время цветения плодовых деревьев – это может значительно снизить их урожайность. Многие культуры в этом случае вообще могут не принести плодов из-за подмерзания пестиков. Однако высадка различных сортов позволяет растянуть период цветения – это хороший способ сохранить будущий урожай, отметил Туманов.

«Районированные сорта меньше подвержены подмерзанию пестиков. Вот единственное, чего надо опасаться», — добавил он.

Среди эффективных методов защиты растений Туманов выделил дождевание, пояснив, что сырая земля и деревья не боятся мороза. По его словам, создавая влажную среду, садовод может смягчить удар заморозков как по ягодным, так и по плодовым культурам. На растения можно временно накинуть пленку или мокрые простыни, старые газеты, отметил эксперт.

Он посоветовал также воспользоваться еще одним эффективным методом – задымлением сада с помощью разведения костров с подветренной стороны участка. Кроме того, можно применить дымовые шашки или влажную солому, что позволит окутать участок плотным дымом, который удержит тепло около земли, заключил эксперт.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до конца текущей и в начале будущей недели в столичном регионе ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки до -2 градусов.

