Война США и Израиля против Ирана
Стало известно, сколько нефти убрали с побережья в Туапсе после атаки БПЛА

Специалисты убрали порядка 988 куб. м нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию в результате атаки украинских дронов на морской терминал в Туапсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Он уточнил, что специалисты работают круглосуточно — нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые затем свывозят на территории морского терминала и нефтезавода для последующей утилизации.

Бойко добавил, что в очистке береговой линии задействованы 143 человека и 48 единиц техники.

В ночь на 20 апреля Туапсе атаковали беспилотники. Один мужчина пострадал, еще одного спасти не удалось. Были повреждены жилые дома, школа и детский сад. В морском терминале возник пожар, а также произошел разлив нефтепродуктов — но их оперативно собрали.

В ряде микрорайонов Туапсе зафиксировали превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе.

Ранее сообщалось, что в Туапсе выпали «черные дожди».

 
