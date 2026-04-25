В аэропорту Челябинска ввели ограничения на полеты

Росавиация: в Челябинске и Тобольске временно ограничили прием и вылет самолетов

В аэропорту Челябинска Баландино утром 25 апреля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Позже аналогичные ограничения ввели в аэропорту Тобольска (Ремезов).

При этом в Росавиации уточнили, что ранним утром 25 апреля ограничения на прием и вылет воздушных судов сняли в аэропортах Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Волгограда.

Этой ночью в аэропортах Екатеринбурга и Перми ввели временные ограничения, которые на момент 7:30 мск 25 апреля все еще действуют. Отмечается, что ограничения действуют в «Кольцово» и «Большом Савино».

Накануне Росавиация сообщала, что в аэропорту Самары были введены временные ограничения.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.