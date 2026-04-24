Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Суд изъял жилье, золотые слитки и монеты, принадлежащие родственникам экс-главы суда Кубани

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Имущество членов семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, о котором ходатайствовала Генпрокуратура РФ, обращено в доход государства. Соответствующий иск удовлетворен Октябрьским районным судом Краснодара, сообщает ТАСС.

Речь идет о жилых и нежилых помещениях, 105 золотых монетах, 136 золотых слитках весом по 50, 100, 250 и 500 г, а также банковских счетах с 7 млн рублей на них. Сообщается, что это имущество было записано на родственников Чернова — его дочери, судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель, экс-супруги - президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой, а также аффилированных лиц.

Прокурор ходатайствовал об изъятии этого имущества в пользу государства, которое, по информации обвинения, Черновы оформляли незаконно.

В прошлом году Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его близким, в размере 13 млрд рублей. Было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда в период с 1994-го по 2019-й годы, занимался коммерческой деятельностью, используя свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, к чему привлекал и родственников.

До этого четверо соответчиков по делу Чернова признали требования суда по имуществу. Дочь Чернова и его экс-супруга требования не признали.

Ранее прокуратура потребовала обратить в доход РФ имущество бывшей сотрудницы налоговой службы на 70 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!