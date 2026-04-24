Суд изъял жилье, золотые слитки и монеты, принадлежащие родственникам экс-главы суда Кубани

Имущество членов семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, о котором ходатайствовала Генпрокуратура РФ, обращено в доход государства. Соответствующий иск удовлетворен Октябрьским районным судом Краснодара, сообщает ТАСС.

Речь идет о жилых и нежилых помещениях, 105 золотых монетах, 136 золотых слитках весом по 50, 100, 250 и 500 г, а также банковских счетах с 7 млн рублей на них. Сообщается, что это имущество было записано на родственников Чернова — его дочери, судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель, экс-супруги - президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой, а также аффилированных лиц.

Прокурор ходатайствовал об изъятии этого имущества в пользу государства, которое, по информации обвинения, Черновы оформляли незаконно.

В прошлом году Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его близким, в размере 13 млрд рублей. Было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда в период с 1994-го по 2019-й годы, занимался коммерческой деятельностью, используя свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, к чему привлекал и родственников.

До этого четверо соответчиков по делу Чернова признали требования суда по имуществу. Дочь Чернова и его экс-супруга требования не признали.

Ранее прокуратура потребовала обратить в доход РФ имущество бывшей сотрудницы налоговой службы на 70 млн рублей.