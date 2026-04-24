Четверо соответчиков по иску к семье экс-главы суда Кубани признали требования

Четверо соответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры (ГП) об обращении в доход РФ имущества членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова признали требования. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Янине Овчаренко, Светлане Новиковой, Любови и Вадиме Шестопаловых.

«Они представили правовую позицию по заявленным требованиям, которая заключается в обращении к суду о рассмотрении дела в их отсутствие и согласии с заявленными требованиями», — сказал представитель истца.

Он также уточнил, что другой ответчик Владимир Крашевский с мая прошлого года находится за пределами России. Он пересек границу в направлении Грузии.

Остальные фигуранты, включая судью Арбитражного суда Краснодарского края Анастасию Шепель (дочь Чернова) и его экс-супругу Галину Чернову, требования не признали. Шепель через представителя заявила, что ее участие в коррупционных действиях отца не доказано. Адвокат Черновой обратил внимание, что брак его доверительницы расторгнут с 1997 года, так как у Чернова появилась новая семья.

Генпрокуратура добивается обращения в доход государства недвижимости на улице Зиповской в Краснодаре, а также денег и золота из банковских ячеек. Речь идет о 7,24 млн рублей, 55 слитках по 100 г, 20 по 250 г, 13 по 500 г, 48 пробах по 50 г и золотых инвестиционных монетах.

Ранее Генпрокуратура проводила антикоррупционные проверки активов судей Краснодарского края, в том числе дочери Чернова Шепель.