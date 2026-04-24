Россиянин поприветствовал людей нацистским жестом у Вечного огня и пошел под суд

В Кировской области мужчину осудили за нацистское приветствие у Вечного огня

Житель Кировской области пошел под суд за реабилитацию нацизма после посещения Вечного огня. Об том сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Котельниче. По данным следствия, 18-летний молодой человек пришел к мемориалу и на глазах у посторонних людей продемонстрировал нацистское приветствие. Все происходящее он снимал на телефон.

«Полученную видеозапись он опубликовал в открытом сообществе в одном из мессенджеров, после чего вновь продемонстрировал нацистский приветственный жест», – сообщается в публикации.

На ролик обратили внимание специалисты ФСБ. В отношении юноши возбудили уголовное дело.

Молодого человека приговорили к году лишения свободы условно. Также в течение двух лет он не сможет администрировать сайты или публиковать посты в интернете.

До этого в Адыгее поймали мужчину, который потушил Вечный огонь с помощью своей куртки. Он стал фигурантом дела об осквернении мемориалов.

Ранее в Костроме подростки пожарили зефир на Вечном огне.