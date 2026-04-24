В Костроме подростки пожарили зефир на Вечном огне

Полиция Костромской области задержала группу школьников в возрасте от 7 до 11 лет, которые жарили зефир на Вечном огне в городе Волгореченске. Об этом сообщает УМВД региона.

Дети рассказали полицейским, что после уроков они встретились компанией и отправились гулять. В какой-то момент один из приятелей предложил пожарить зефир. Идея всем понравилась. Школьники купили сладости в ближайшем магазине и пришли к воинскому мемориалу. Трое из них принялись жарить зефир прямо на Вечном огне.

Информацию о «пикнике» на мемориале опубликовали в социальных сетях неравнодушные жители Волгореченска. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и установили личности всех участников, ими оказались ученики местной школы. Несовершеннолетних вместе с родителями доставили в отдел полиции, подростков поставят на учет в органах ПДН, взрослым придется выплатить штрафы.

Ранее в Удмуртии неизвестные осквернили мемориал участникам боев в Афганистане.