Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Родителям назвали главные ошибки в общении с подростком

Психолог Самбурский: родителям не стоит прибегать к манипуляциям с подростком
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Главными родительскими ошибками в общении с подростком являются гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности, поскольку это усиливает подростковый кризис. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, взрослым важно осознавать, что характер ребенка становится сложным не внезапно — его ломают подобные действия. Так, например, тотальный контроль в перспективе может привести к потере близости в семье. Из-за него подросток с каждым днем будет эмоционально отдаляться, предупредил эксперт. В связи с этим он призвал передавать некоторую автономию детям по мере их взросления и быть для них наставником, а не начальником.

К опасным ситуациям психолог отнес те, где родители видят подростка в виде проекта и пытаются реализоваться через него — начинают постоянно требовать от ребенка высоких оценок, участия в олимпиадах, достижений.

«В свою очередь, у несовершеннолетнего на фоне подросткового кризиса меняется отношение с окружающими: сильно возрастает желание быть услышанным. И если дома ребенка только «инспектируют», он в конце концов пойдет к тем, кто не станет оценивать его по учебе, успехам, а будет просто воспринимать таким, какой он есть. Это в том числе может быть и плохая компания», — сказал Самбурский.

Он добавил, что в случае резких изменений в поведении подростка стоит обратиться за помощью к специалисту.

Преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», психолог Лилия Шувалов до этого говорила, что потребность в признании среди ровесников является нормой у подростков, при этом родителям важно помочь детям социализироваться в коллективе. По ее словам, важно включать ребенка в активности, где он сможет получить признание, например, записывать его на всевозможные кружки и физкультурно-спортивную деятельность.

Ранее психолог объяснила, зачем подростки создают себе кумиров.

 
Теперь вы знаете
Нетаньяху ввязался в войну с Ираном. В каких еще конфликтах на Ближнем Востоке участвовал израильский премьер и чем это обернулось
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!