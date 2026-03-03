Родителям назвали главные ошибки в общении с подростком

Главными родительскими ошибками в общении с подростком являются гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности, поскольку это усиливает подростковый кризис. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, взрослым важно осознавать, что характер ребенка становится сложным не внезапно — его ломают подобные действия. Так, например, тотальный контроль в перспективе может привести к потере близости в семье. Из-за него подросток с каждым днем будет эмоционально отдаляться, предупредил эксперт. В связи с этим он призвал передавать некоторую автономию детям по мере их взросления и быть для них наставником, а не начальником.

К опасным ситуациям психолог отнес те, где родители видят подростка в виде проекта и пытаются реализоваться через него — начинают постоянно требовать от ребенка высоких оценок, участия в олимпиадах, достижений.

«В свою очередь, у несовершеннолетнего на фоне подросткового кризиса меняется отношение с окружающими: сильно возрастает желание быть услышанным. И если дома ребенка только «инспектируют», он в конце концов пойдет к тем, кто не станет оценивать его по учебе, успехам, а будет просто воспринимать таким, какой он есть. Это в том числе может быть и плохая компания», — сказал Самбурский.

Он добавил, что в случае резких изменений в поведении подростка стоит обратиться за помощью к специалисту.

Преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», психолог Лилия Шувалов до этого говорила, что потребность в признании среди ровесников является нормой у подростков, при этом родителям важно помочь детям социализироваться в коллективе. По ее словам, важно включать ребенка в активности, где он сможет получить признание, например, записывать его на всевозможные кружки и физкультурно-спортивную деятельность.

