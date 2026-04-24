Британец сделал заявление о лишении его гражданства из-за связей с Россией

Бывший сотрудник британской полиции Марк Буллен, который переехал в Россию, заявил, что не понимает причин, по которым его лишили гражданства Великобритании. Свою позицию он высказал в интервью телеканалу Sky News.

«Я знаю столько же, сколько вы. Я ничего об этом не знаю. Ошибка ли это? Перепутали ли меня с кем-то? Я не знаю», — сказал Буллен.

Также он выразил сомнение, служит ли решение британских властей предупреждением для других граждан Соединенного королевства, проживающих в России. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге живет немало британцев.

Буллен подчеркнул, что не представляет угрозы для кого-либо и считает подобные обвинения нелепыми.
Отвечая на письмо, в котором ему сообщили, что лишение гражданства проводится «ради общественного блага», он отметил, что дважды становился «полицейским года» и за все годы работы не сталкивался с нарушениями закона.

12 апреля стало известно, что Буллена лишили гражданства из‑за его связей с Россией. Соответствующее решение принял министр внутренних дел Великобритании Шабан Махмуд, указав, что мера направлена на защиту интересов национальной безопасности.

