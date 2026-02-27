Размер шрифта
Российский подросток напал на ровесника в парке ради кражи денег и вейпа

В Котласе подросток напал на ровесника ради денег и вейпа
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Котласе 15-летний юноша напал на ровесника, чтобы украсть его имущество. Об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Инцидент произошел 14 февраля в городском парке. По версии следствия, школьник подошел к своему знакомому и потребовал, чтобы тот отдал ему деньги и вейп. Получив отказ, агрессор ударил сверстника по голове, а затем похитил у него наличные и электронное устройство для курения. После этого злоумышленник скрылся и распорядился украденным по своему усмотрению.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В данный момент правоохранители устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что российского подростка будут судить за избиение сверстника из-за вейпа.

 
