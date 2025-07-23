Неизвестный ударил подростка в скейт-парке в Ленобласти, школьник попал в больницу

В Ленобласти подросток попал в больницу, получив удар по лицу от неизвестного

В Ленинградской области неизвестный ударил 15-летнего подростка по лицу, школьник попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 22 июля в скейт-парке жилого комплекса «Янила Кантри» в поселке Янино-1 . По предварительной информации, 15-летний подросток получил удар в лицо от неизвестного мужчины.

В результате нападения пострадавший был госпитализирован в отделение офтальмологии с переломом орбиты правого глаза, переломом стенок верхнечелюстной пазухи носа и ушибленной раной верхнего века.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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