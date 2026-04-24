Пермяк залез в прикроватную тумбу, пытаясь спрятаться от силовиков

В Пермском крае задержали мужчину, который пытался спрятаться от силовиков в тумбочке. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Житель Соликамска 1999 года рождения находился в федеральном розыске после того, как не явился в суд на оглашение приговора. Мужчина стал фигурантом дела по п.«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), был признан виновным и лишился свободы на три года.

Тем не менее осужденный не собирался отбывать назначенный срок. Когда домой к нему прибыли правоохранители, мать мужчины сообщила, что ее сын дома отсутствует, однако при обходе комнат мужчину обнаружили в прикроватной тумбе, в которой он едва помещался.

До этого в Башкирии многодетную мать с долгами по алиментам нашли в морозильнике. По решению суда она должна была отдавать половину дохода на содержание детей, но проигнорировала его, и постепенно сумма долга выросла до 500 тыс. рублей. После того, как женщина не явилась на допрос, приставы приехали к ней домой. Ее партнер клялся, что уже давно живет один, но соседи пары признались, что видели женщину недавно во дворе. Приставы собирались уходить, но обратили внимание на морозильник-ларь на кухне. Оказалось, что все это время должница сидела внутри, ее заставили покинуть укрытие и доставили в отделение.

Ранее петербургский алиментщик спрятался от приставов в диване, но его нашли.