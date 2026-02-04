Размер шрифта
Многодетная россиянка залезла в морозильник, чтобы спрятаться от приставов

ГУ ФССП по Республике Башкортостан

В Башкирии неплательщицу алиментов нашли в ее собственном морозильнике. Об этом сообщает ГУ ФССП по республике.

В Белокатайском районе 38-летняя многодетная мать лишилась родительских прав, и забота о детях легла на отца. По решению суда она должна была отдавать половину дохода на их содержание, но проигнорировала его, и постепенно сумма долга выросла до 500 тыс. рублей.

Женщину уже привлекали к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Она провела несколько месяцев в колонии-поселения, но должных выводов для себя не сделала и вновь стала фигуранткой уголовного дела.

После того, как она не явилась на допрос, приставы приехали к женщине домой. Ее партнер клялся, что уже давно живет один, но соседи пары признались, что видели женщину недавно во дворе.

Приставы уже собрались уходить, но обратили внимание на морозильник-ларь на кухне. Оказалось, что все это время должница сидела внутри, женщину заставили покинуть укрытие и доставили в отделение. В ближайшее время суд решит ее дальнейшую судьбу.

Ранее не плативший алименты северянин прятался от приставов в диване.
 
