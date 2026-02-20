Размер шрифта
Петербургский алиментщик спрятался от приставов в диване, но его нашли

В Петербурге алиментщик пытался спрятаться от приставов в диване
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Петербурге 39-летний алиментщик, задолжавший дочери 300 тысяч рублей, спрятался от приставов в диване. Об этом сообщает ГУ ФССП по городу.

Инцидент произошел в Калининском районе — мужчина год не платил алименты на семилетнюю дочь, объясняя это отсутствием работы. Когда его удалось застать по месту жительства, на неплательщика составили административный протокол.

Позже судебный пристав пришел к должнику вместе с матерью ребенка, однако находившийся там посторонний человек заявил, что хозяин здесь не живет. Осмотрев помещение, пристав заглянул в раскладной диван и обнаружил там затаившегося мужчину.

«Сдаюсь, сдаюсь!» — заявил должник и выбрался из укрытия.

Поскольку судебный участок уже закрылся, ночь должник провел в полиции. На следующий день его доставили в суд, где приговорили к десяти суткам административного ареста.

Ранее россиянин прятался от приставов под кустом и в канализационном люке.
 
