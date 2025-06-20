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Мужчина сходил к мануальному терапевту и оказался полностью парализованным

Американец остался парализованным после посещения мануального терапевта
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Jonathan Buckelew/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина в США сходил к мануальному терапевту и оказался полностью парализованным, пишет LADBible.

Джонатан Бакелоу из Джорджии обратился к мануальному терапевту для коррекционного массажа шеи, но вскоре после процедуры почувствовал головокружение, потерю ориентации и потерял сознание. Его срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли своевременно распознать серьезность состояния пациента. По данным судебных документов, медицинский персонал проигнорировал признаки инсульта ствола головного мозга.

Из-за задержки в диагностике на сутки молодой человек получил необратимые повреждения, которые привели к синдрому «запертого внутри человека», при котором пациент остается в сознании, но практически полностью парализован и может общаться лишь с помощью движений глаз.

Юрист семьи Ллойд Белл отметил, что медицинские работники нарушили установленные протоколы диагностики. В частности, доктор Мэтью Уомак не сообщил нейрохирургу Кристоферу Никуму, что пациент недавно посещал хиропрактика и перенес два эпизода судорог.

По итогам судебных разбирательств Джонатан получил от больницы компенсацию в размере $75 млн: $9 млн покроют уже понесённые медицинские расходы, $20 млн — будущие нужды, еще $46 млн предназначены за моральный ущерб.

Семья подчеркнула, что никакая сумма не сможет вернуть Джонатану прежнюю жизнь. Его родители, Джек и Дженис, теперь ухаживают за сыном круглосуточно вместе с медперсоналом. Дом семьи был переоборудован под мини-реабилитационный центр, а гараж превратился в комнату с медицинскими принадлежностями.

«Мы стараемся держаться как можно лучше, делаем все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно и счастливо», – сказал отец мужчины.

Ранее мануальный терапевт разорвала многодетной матери артерию.

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