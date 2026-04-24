Россотрудничество организует патриотическую акцию «Диктант Победы» за рубежом

Россотрудничество организует проведение акции «Диктант Победы» за рубежом, участие подтверждено представителями 77 государств. Акция пройдет на 262 площадках в разных странах мира, сообщили организаторы мероприятия.

Главная цель проекта — сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и защитить историю от фальсификаций.

Организаторы акции отмечают, что тестовые задания переведены на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и корейский. Такая подготовка позволит максимально широко охватить аудиторию российских соотечественников и иностранных граждан, желающих принять участие в акции.

Площадки за рубежом откроются в Русских домах, посольствах и генеральных консульствах РФ, русских школах и университетах, а также на базе партнерских площадок и приходов Русской православной церкви.

В прошлом году патриотическая акция «Диктант Победы — 2025» собрала 21 тысячу участников из 97 стран, продемонстрировав значительный международный охват. При этом организаторы мероприятия разработали для 45 стран особые задания, в которых учитывается специфика страны, сделав тем самым акцию более релевантной для местных участников.

В результате «Диктант Победы — 2025» показал не только широкий географический размах, но и гибкость в адаптации контента и высокую языковую доступность, что способствовало привлечению участников из разных стран и культурных сред.

Каждый год «Диктант Победы» пишут в разные даты, но всегда — накануне 9 мая. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно онлайн и очно — в школах, библиотеках, парках, музеях, на передовой, на полярных станциях и даже в космосе — на МКС. Когда состоится «Диктант Победы — 2026», как принять в нем участие, какие вопросы организаторы приготовили в этот раз — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Диктант Победы» в 2026 году посвятят 130-летию маршала Жукова.