«Диктант Победы» в 2026 году посвятят 130-летию маршала Жукова

«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» 24 апреля. Об этом сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета «Наша Победа».

Восьмой «Диктант Победы» пройдет в 2026 году с учетом празднования 130-летия со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания войдут вопросы, посвященные Жукову и другим выдающимся советским военачальникам, а также юбилейным датам 2026 года. Отдельный блок заданий будет посвящен тематике специальной военной операции.

По словам Нарышкина, «Единая Россия» намерена и дальше повышать вовлеченность, делая задания более интересными и познавательными.

«Считаю, что очень важно, что именно наша партия, как ведущая политическая сила, первой взяла на себя ответственность за решение этих по-настоящему задач государственной важности», — отметил Нарышкин.

Он напомнил, что в 2026 году партпроекту «Историческая память» исполняется 20 лет. По его словам, проект стал ответом на два ключевых запроса общества: защиту исторической правды о Великой Отечественной войне и сохранение памятников культурного наследия, в том числе в малых городах и сельской местности. В 2025 году акцию поддержали 2,7 млн человек, из них 1,8 млн — школьники и студенты.

Он напомнил, что под эгидой «Единой России» в инициативу включились педагоги, поисковики, реставраторы, студенты и школьники. Также реализуются такие форматы, как «Подарок ветерану» и «Звонок ветерану».

Кроме того, Нарышкин предложил расширить помощь участникам СВО и их семьям, а также возобновить всероссийский конкурс школьных и университетских музеев, в котором в прошлом году приняли участие около 2,5 тыс. команд.