Россиянам назвали топ эффективных продуктов для нормального пищеварения

ОСН: клетчатка, ферментированные продукты и сухофрукты помогут избежать запоров
Проблемы с пищеварением и запоры могут возникнуть по массе причин, включая стресс, малую физическую активность и несбалансированное питание. Если это не регулярная ситуация и не сопровождается другими симптомами, можно попытаться нормализовать работу ЖКТ самостоятельно, включив в свой рацион определенные продукты, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты подчеркивают, что если речь идет о серьезных хронических проблемах, длительном запоре, то нужна помощь врача. В других случаях они советуют сначала пересмотреть рацион питания. В частности, крайне важна для хорошего пищеварения вода – рекомендуется не забывать выпивать в течение дня 1,5-2 литра чистой воды. Утром натощак также нужно выпивать стакан теплой воды.

Второе важное условие хорошего пищеварения – это достаточное количество клетчатки, которая содержится, в том числе, в овощах и фруктах, отрубях. Особенно полезно включить в рацион сырую морковь, свеклу, капусту, баклажаны, яблоки, сливы, груши, инжир, курагу. В частности, можно приготовить салат из тертой свеклы, моркови и яблока с ложкой растительного масла.

Еще один критически важный момент для борьбы с запорами – это регулярное употребление ферментированных продуктов, в том числе квашеной капусты, кефира, йогурта, айрана. В них содержатся живые бактерии, которые способствуют естественному слабительному эффекту, пояснили эксперты.

Также при запорах они посоветовали регулярно употреблять сухофрукты, в первую очередь – чернослив, курагу, изюм, инжир и финики, в которых много клетчатки. Сухофрукты считаются лидером среди продуктов со слабительным эффектом, подчеркивают специалисты.

До этого исследователи выяснили, что значительная часть россиянок в возрасте 25-64 лет отмечали у себя нарушения естественного ритма в работе кишечника. Главной причиной таких проблем женщины считают сидячий образ жизни, сообщили «Газете.Ru» в «Биннофарм Групп». По словам экспертов, действительно есть четкая связь гиподинамии и развития запора – проведение более 8 часов в сидячем положении является фактором риска развития запора.

