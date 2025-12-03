Опрос выявил главную причину запоров у россиянок

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» провела опрос, который показал, что значительная часть россиянок в возрасте 25-64 лет отмечали у себя нарушения естественного ритма в работе кишечника за последние полгода, причем проблема носит систематический характер. Главной причиной таких проблем женщины считают сидячий образ жизни, сообщили «Газете.Ru» в «Биннофарм Групп».

В опросе приняли участие более 1500 женщин. География исследования охватила города России с населением от 1 млн человек.

Более половины респондентова (56%) задержку стула связывают с сидячим образом жизни. На втором месте находится несбалансированное питание (48%), следом идут недостаточное потребление воды (45%), стресс и нервное напряжение (38%), а также смена обстановки и путешествия (35%).

«Есть четкая связь гиподинамии и развитии запора. Проведение более 8 часов в сидячем положении является фактором риска развития запора. Фактически низкая физическая активность и сидячий образ жизни официально считаются модифицируемыми факторами риска хронического запора у взрослых, причем особенно у женщин. Физическая активность стимулирует перистальтику кишечника; при малоподвижности кишечный транзит замедляется, из стула извлекается больше воды, он становится более твердым и труднопроходимым», – прокомментировала медицинский советник «Биннофарм Групп» Евгения Кукес.

Исследование также выявило широкий спектр подходов к решению этой деликатной проблемы: от коррекции питания и увеличения физической активности до использования специализированных препаратов.

«Мы видим, что тема здоровья пищеварительной системы остается актуальной для женщин разного возраста. Особенно важно, что женщины осознают связь проблемы с сидячим образом жизни, что открывает возможности для разработки профилактических программ», — отметили в «Биннофарм Групп».

