В Бурятии лавина накрыла четырех альпинистов на горе, где три дня назад погибли люди

Лавина накрыла альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, ЧП произошло утром на перевале 26-го Партийного Съезда. Как утверждают очевидцы, под снегом оказались не менее четырех человек.

«Их состояние пока неизвестно», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что сотрудники экстренных служб уже направляются на место происшествия.

На сайте регионального управления МЧС России сообщается, что всего на место ЧП направили 15 специалистов и две единицы техники. Личности альпинистов, которых накрыло лавиной, в данный момент устанавливаются.

18 апреля группа туристов из Красноярска выдвинулась из поселка Монды в Бурятии для восхождения на гору Мунку-Сардык. Путешественников сопровождал профессиональный гид. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Однако последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их без признаков жизни доставили с горы в район кафе «Белый Иркут».

