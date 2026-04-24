Родителям объяснили, стоит ли заставлять ребенка есть в детском саду

Принуждение к еде может закрепить у ребенка негативную реакцию. В период адаптации к детскому саду важнее психологический комфорт, а не то, сколько он съел. Об этом в интервью РИАМО сообщила педагог-психолог Ольга Нилова.

«Если ребенок не ест в саду, то, во-первых, надо поговорить с воспитателем, обсудить эту проблему, попросить не давить на ребенка во время адаптации. Ничего страшного, если ребенок будет голодный, здесь самое главное, чтобы ребенку было психологически комфортно», — сказала специалист.

Она посоветовала заранее изучать меню детского сада и накануне рассказывать ребенку, что его будет ждать за столом. Еще лучше — начать готовить такие же блюда дома, чтобы они стали для него привычными. Например, творожную запеканку, которую в домашних условиях готовят нечасто, а в саду подают регулярно.

Детский психолог Наталья Наумова до этого объяснила родителям, как защитить ребенка от травли в детском саду и школе.

Эксперт порекомендовала прежде всего ставить в известность классного руководителя или воспитателя детского сада. А дальше уже педагоги пригласят психолога для работы с группой, классом, чтобы справиться с этой ситуацией.

При этом стоит воздержаться от прямых переговоров с другими родителями — лучше довести сведения о случаях буллинга до педагогического состава, отметила Наумова.

Ранее родителям назвали распространенные ошибки при выборе одежды для детского сада.