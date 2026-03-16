Родителям назвали распространенные ошибки при выборе одежды для детского сада

Эксперт Малахова: одевать ребенка нужно с учетом уровня его активности

Нередко родители совершают ошибки при выборе одежды для детского сада, из-за которых дети испытывают дискомфорт уже в первые часы, проведенные вне дома. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила директор по производству российского бренда детской одежды SherySheff Елена Малахова.

По словам эксперта, наиболее распространенной ошибкой является подбор одежды без учета уровня активности ребенка.

«В течение дня дети постоянно меняют условия среды: выходят на прогулку, возвращаются в теплые помещения, участвуют в активных играх и занятиях, а затем отдыхают во время тихого часа. Если одежда не рассчитана на такие перепады температуры и движения, ребенок может быстро перегреваться, потеть и уставать», — объяснила она.

Специалист подчеркнула, что при утренних сборах родители ошибочно ориентируются только на температуру на улице. Однако большую часть времени ребенок проводит в теплом помещении, где уровень их физической активности по-прежнему остается высоким.

Другая типичная ошибка — сложная одежда. Вещи с большим количеством застежек, мелких пуговиц и молний затрудняют самостоятельное переодевания, из-за чего воспитателям приходится постоянно помогать детям. Это усложняет адаптацию и замедляет сборы на прогулку всей группы.

Еще одной ошибкой, по словам эксперта, является чрезмерное утепление. Некоторые родители пытаются защитить ребенка от холода, но с перегревом дети сталкиваются значительно чаще, чем с переохлаждением. При этом влажные вещи на улице быстро охлаждается, что может спровоцировать простуду.

Помимо этого, многие родители привыкли ориентироваться на собственные ощущения температуры, не учитывая различия в терморегуляции взрослых и детей. Ребенку свойственно активно двигаться и быстрее нагреваться, при этом он хуже переносит перегрев, что может приводить к раздражительности, снижению внимания и повышенной утомляемости.

