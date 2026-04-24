Московские власти активизировали борьбу с хостелами в домах

«Ведомости»: власти Москвы подали около 60 исков к владельцам хостелов в домах

Департамент городского имущества Москвы подал в арбитражный суд десятки исков к владельцам хостелов, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы судебной базы.

Речь идет примерно о 60 делах, инициированных с 2025 года. В них столичные власти требуют принудительного изъятия помещений и продажи недвижимости на торгах. Вырученные средства предлагается направить первоначальным владельцам объектов.

В основном иски подаются в отношении объектов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов и не являются жилыми помещениями.

В департаменте изданию пояснили, что для открытия гостиницы необходимо, чтобы функциональное назначение помещения предполагало размещение такого объекта, аналогичная ситуация с земельными участками. Среди видов разрешенного использования (ВРИ) площадки должно быть «гостиничное обслуживание». В противном случае деятельность мини-отелей или хостелов считается незаконной.

При этом юристы отмечают, что размещение хостела в нежилом помещении многоквартирного дома при соблюдении всех норм нарушением не является, и лишить граждан имущества можно только при длящихся грубых нарушениях.

В мэрии Москвы назвали все происходящие в столице изменения человекоцентричными.