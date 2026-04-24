Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Московские власти активизировали борьбу с хостелами в домах

«Ведомости»: власти Москвы подали около 60 исков к владельцам хостелов в домах
Максим Блинов/РИА «Новости»

Департамент городского имущества Москвы подал в арбитражный суд десятки исков к владельцам хостелов, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы судебной базы.

Речь идет примерно о 60 делах, инициированных с 2025 года. В них столичные власти требуют принудительного изъятия помещений и продажи недвижимости на торгах. Вырученные средства предлагается направить первоначальным владельцам объектов.

В основном иски подаются в отношении объектов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов и не являются жилыми помещениями.

В департаменте изданию пояснили, что для открытия гостиницы необходимо, чтобы функциональное назначение помещения предполагало размещение такого объекта, аналогичная ситуация с земельными участками. Среди видов разрешенного использования (ВРИ) площадки должно быть «гостиничное обслуживание». В противном случае деятельность мини-отелей или хостелов считается незаконной.

При этом юристы отмечают, что размещение хостела в нежилом помещении многоквартирного дома при соблюдении всех норм нарушением не является, и лишить граждан имущества можно только при длящихся грубых нарушениях.

В мэрии Москвы назвали все происходящие в столице изменения человекоцентричными.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
