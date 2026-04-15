Пьяный постоялец столичного хостела устроил дебош и угрожал соседям

В Москве пьяный постоялец хостела устроил дебош и угрожал соседям

В Москве пьяный 25-летний мужчина устроил в хостеле дебош и угрожал окружающим. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в хостеле на улице 9-й Роты. Сотрудники Росгвардии прибыли на место, получив тревожный сигнал — выяснилось, что один из постояльцев вел себя неадекватно.

Пьяный мужчина начал цепляться к другим обитателям хостела, провоцируя ссоры и высказывая угрозы физическим устранением. Сотрудники Росгвардии скрутили дебошира и передали его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

