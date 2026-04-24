В России рассмотрят тысячи уголовных дел о преступлениях бойцов ВСУ

Мирошник: суды в РФ рассмотрят более 9500 уголовных дел о преступлениях ВСУ
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Судам в России предстоит рассмотреть почти 10 тыс. уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время брифинга сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Всего в очереди на судебное рассмотрение уже более 9,5 тыс. уголовных дел, заведенных по фактам совершенных украинскими боевиками преступлений», — уточнил дипломат.

Он добавил, что к текущему моменту 1118 военнослужащих ВСУ были осуждены в России и сейчас отбывают назначенные наказания.

20 апреля Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего украинского бойца Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область и теракт. По данным следствия, осенью прошлого года мужчина вместе с сослуживцами на бронированном автомобиле проник на территорию приграничного российского региона. В тот момент он имел при себе автомат и шесть гранат. Осужденный участвовал в захвате и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, а также дестабилизации работы органов власти. Более того, Зайцев запугивал мирных граждан и противодействовал военным Вооруженных сил РФ. Российские военнослужащие задержали солдата ВСУ в марте 2025 года.

Ранее в России переобъявили в розыск наемницу из США, участвовавшую в боевых действиях на стороне Украины.

 
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
