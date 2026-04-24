Мирошник назвал число погибших мирных граждан из-за боевых действий с 2022 года

Более 8 тысяч мирных граждан России погибли в результате украинских атак с февраля 2022 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Общее число пострадавших... достигло 27 872 человек, из которых убиты более 8 тысяч, точнее — 8 012 человек», — сказал посол по особым поручениям МИД.

Он рассказал, что за первые 90 дней текущего года от действий ВСУ пострадали как минимум 1 725 мирных жителей, ранения получили 1459 человек, погибли — 266.

По его словам, Украина стремится к эскалации атак на гражданское население России и ухудшение гуманитарной ситуации.

В конце марта Мирошник заявлял, что за 4 года боевых действий погибли по меньшей мере 7 967 мирных жителей, 19 551 были ранены.

22 апреля в Сызрани после ночной атаки беспилотников обрушился подъезд четырехэтажного дома. Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек, включая ребенка, двое жителей дома погибли под обломками. По предварительным данным, пострадали более 10 человек.

Ранее в Белгородской области погибла семейная пара в результате обстрела ВСУ.

 
